01 . Армянская сказка. «Заказчик и мастер»

02 . Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»

03 . С. Михалков. «Прививка»

05 . В. Орлов. «Оправдался»; Э. Мошковская. «Можно всему – всему научиться»