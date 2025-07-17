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Библиотека InternetUrok.ruЛит. чтение, 1 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Армянская сказка. «Заказчик и мастер»

7 мин

02. Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»

9 мин

03. С. Михалков. «Прививка»

6 мин

04. Л. Толстой. «Два товарища»

6 мин

05. В. Орлов. «Оправдался»; Э. Мошковская. «Можно всему – всему научиться»

06. Загадки

9 мин

07. В. Смит. «Час потехи»

08. В. Голявкин. «Болтуны»

09. Л. Пантелеев. «Ау»; С. Погореловский. «Ох и непорядки в Мишкиной тетрадке»

10. Л. Дьяконов. «Первоклассникам»; А. Барто. «Стали грамотными»

11. Г. Новицкая. «Книжки»

Тема 1

01. Армянская сказка. «Заказчик и мастер»