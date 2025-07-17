Уроки
01. Армянская сказка. «Заказчик и мастер»
7 мин
02. Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко»
9 мин
03. С. Михалков. «Прививка»
6 мин
04. Л. Толстой. «Два товарища»
6 мин
05. В. Орлов. «Оправдался»; Э. Мошковская. «Можно всему – всему научиться»
06. Загадки
9 мин
07. В. Смит. «Час потехи»
08. В. Голявкин. «Болтуны»
09. Л. Пантелеев. «Ау»; С. Погореловский. «Ох и непорядки в Мишкиной тетрадке»
10. Л. Дьяконов. «Первоклассникам»; А. Барто. «Стали грамотными»
11. Г. Новицкая. «Книжки»