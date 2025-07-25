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Библиотека InternetUrok.ruЛит. чтение, 3 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава "Удар сабли". Продолжение

11 мин

02. К. Паустовский «Мой дом»

8 мин

03. Б. Заходер «Перемена»

6 мин

04. М. Пришвин «Золотой луг»

5 мин

05. В. Бианки «Неслышимка» (работа в тетради)

7 мин

06. И. Тургенев «Голуби»

8 мин

07. А.Толстой «Детство Никиты». Глава «Стрелка барометра»

10 мин

08. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»

11 мин

09. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава первая «Какие роковые последствия произошли из-за непродуманной подмазки сковороды»

12 мин

10. Ю.Ким «Отважный охотник»

6 мин

11. А.Толстой «Детство Никиты». Глава «В купальне»

7 мин

12. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса»

6 мин

13. Б.Емельянов «Игра»

13 мин

14. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава четвёртая «Первые неприятности, первые трудности»

8 мин

15. Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» (главы)

12 мин

16. С.Голицын «Сорок изыскателей». Глава третья «В поход! В поход! В поход!».

8 мин

17. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса». Продолжение

12 мин

18. К.Бальмонт «Капля», Б.Заходер «Что красивей всего?»

8 мин

19. А.Чехов «Степь»

6 мин

20. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава «Удар сабли»

8 мин

21. И. Бунин «Розы»

Тема 1

05. В. Бианки «Неслышимка» (работа в тетради)