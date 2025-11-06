Летние путешествия и приключения
01. Ю. Ким «Отважный охотник»
6 мин
02. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава первая «Какие роковые последствия произошли из-за непродуманной подмазки сковороды»
12 мин
03. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава третья «В поход! В поход! В поход!».
8 мин
04. С. Голицын «Сорок изыскателей». Глава четвёртая «Первые неприятности, первые трудности»
11 мин
05. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава «Удар сабли»
8 мин
06. И.Дик «В дебрях Кара-Бумбы». Глава "Удар сабли". Продолжение
11 мин
07. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 8 «Будущий храбрый пират»
11 мин
08. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса»
6 мин
09. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Глава 13 «Шайка пиратов поднимает паруса». Продолжение
12 мин
10. Б. Емельянов «Игра»
13 мин