Уроки
01. Учимся называть и сравнивать числа второго десятка
15 мин
02. Придумываем задачу по рисунку — сколько осталось?
15 мин
03. Придумываем задачи по рисунку — сколько всего? сколько было?
20 мин
04. Увеличиваем число на 3 и узнаём — истина или ложь?
21 мин
05. Дни недели — что выше, что ниже?
21 мин
06. Считаем десятки — ищем пары
15 мин
07. Смотрим на рисунок и спрашиваем — сколько было?
22 мин
08. Учимся быть внимательным — увеличиваем и уменьшаем числа
17 мин
09. Числа растут и уменьшаются — открываем секреты
20 мин
10. Интересные примеры — складываем и вычитаем
17 мин
11. Сочиняем задачи по картинкам — что на рисунке?
21 мин
12. Путешествуем по временам года — что было, что будет?
19 мин
13. Ищем потерянное число — решаем загадки
19 мин
14. Учимся определять время по часам
18 мин
15. Складываем десятки
17 мин
16. Считаем килограммы — на сколько больше?
22 мин
17. Измеряем предметы — шире или уже?
20 мин
18. Сравниваем крылья —длиннее, короче?
21 мин
19. Проверяем ответы — становимся мастерами счёта
18 мин
20. Решаем примеры на вычитание
15 мин
21. Продолжаем ряды — разгадываем гномьи головоломки
16 мин
22. Конструируем фигуры и ищем закономерности
18 мин
23. Считаем десятки до 100 и работаем по алгоритму
22 мин
24. Собираем число 10 из сокровищ
19 мин
25. Работа с многоугольниками и десятками
18 мин
26. Открываем тайну числа и цифры 0
20 мин
27. Соседи-числа
17 мин
28. Решение задач (подготовка к школе)
19 мин
29. Знак «меньше»
19 мин
30. Знак «больше»
16 мин
31. Решаем задачи — считаем
21 мин
32. Равенства и неравенства
23 мин
33. Что сначала, что потом?
24 мин
34. От самого большого к самому маленькому
19 мин
35. Создаём узоры из фигур
23 мин
36. Числа 8 и 9
26 мин
37. Числа 7 и 8
19 мин
38. Играем с числом 6 — считаем и изменяем
21 мин
39. Число 6
21 мин
40. Число 5
21 мин
41. Считаем 3 и 4
23 мин
42. Знакомимся с числами 2 и 3
21 мин
43. Собираем тройки — весело и дружно
16 мин
44. Составляем пары — играем и считаем
20 мин
45. Какие бывают формы у предметов
17 мин
46. Находим закономерности в ряду
16 мин
47. Учимся считать и группировать
16 мин
48. Секреты счёта и группировки
12 мин
49. Учимся группировать предметы и записывать числа
14 мин
50. Считаем предметы и находим пары
13 мин