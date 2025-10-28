Уроки
01. Знакомство с задачей и её составными частями
10 мин
02. Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд. Таблица сложения до 20
8 мин
03. Задачи с недостающими и лишними данными. Отличие задачи от задания
9 мин
04. Равенство и неравенство
9 мин
05. Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше?
11 мин
06. Расположение событий по времени
6 мин
07. Части множества
7 мин
08. Точки и линии
6 мин
09. Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру
10 мин
10. Расположение множеств внутри, вне, между
6 мин
11. Форма, величина, расположение предметов
9 мин
12. Множество. Элемент множества
8 мин
13. Сложение и вычитание
5 мин
14. Вычитание и сложение чисел с переходом через десяток
5 мин
15. Нумерационные случаи сложения и вычитания в пределах 10
4 мин
16. Нумерация
8 мин
17. Множества и действия с ними
7 мин
18. Дециметр
7 мин
19. Решение текстовых задач
7 мин
20. Сравнение предметов
6 мин
21. Сложение и вычитание чисел в пределах 10
4 мин
22. Задачи с несколькими вопросами
8 мин
23. Введение понятия «масса»
7 мин
24. Введение понятия «литр»
4 мин
25. Понятие числового отрезка
9 мин
26. Сложение и вычитание отрезков
9 мин
27. Решение примеров в несколько действий
4 мин
28. Образование чисел второго десятка. Двузначные числа от 10 до 20
7 мин
29. Переместительное свойство сложения
6 мин
30. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц
5 мин
31. Задачи на разностное сравнение
5 мин
32. Введение понятия «сумма»
3 мин
33. Замкнутые и незамкнутые линии
2 мин
34. Сравнение чисел
6 мин
35. Четырёхугольник. Обозначение четырёхугольника
4 мин
36. Нахождение неизвестного слагаемого
7 мин