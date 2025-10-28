Search
01. Знакомство с задачей и её составными частями

10 мин

02. Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд. Таблица сложения до 20

8 мин

03. Задачи с недостающими и лишними данными. Отличие задачи от задания

9 мин

04. Равенство и неравенство

9 мин

05. Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше?

11 мин

06. Расположение событий по времени

6 мин

07. Части множества

7 мин

08. Точки и линии

6 мин

09. Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру

10 мин

10. Расположение множеств внутри, вне, между

6 мин

11. Форма, величина, расположение предметов

9 мин

12. Множество. Элемент множества

8 мин

13. Сложение и вычитание

5 мин

14. Вычитание и сложение чисел с переходом через десяток

5 мин

15. Нумерационные случаи сложения и вычитания в пределах 10

4 мин

16. Нумерация

8 мин

17. Множества и действия с ними

7 мин

18. Дециметр

7 мин

19. Решение текстовых задач

7 мин

20. Сравнение предметов

6 мин

21. Сложение и вычитание чисел в пределах 10

4 мин

22. Задачи с несколькими вопросами

8 мин

23. Введение понятия «масса»

7 мин

24. Введение понятия «литр»

4 мин

25. Понятие числового отрезка

9 мин

26. Сложение и вычитание отрезков

9 мин

27. Решение примеров в несколько действий

4 мин

28. Образование чисел второго десятка. Двузначные числа от 10 до 20

7 мин

29. Переместительное свойство сложения

6 мин

30. Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц

5 мин

31. Задачи на разностное сравнение

5 мин

32. Введение понятия «сумма»

3 мин

33. Замкнутые и незамкнутые линии

2 мин

34. Сравнение чисел

6 мин

35. Четырёхугольник. Обозначение четырёхугольника

4 мин

36. Нахождение неизвестного слагаемого

7 мин

