01 . Знакомство с задачей и её составными частями 10 мин

02 . Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через разряд. Таблица сложения до 20 8 мин

03 . Задачи с недостающими и лишними данными. Отличие задачи от задания 9 мин

04 . Равенство и неравенство 9 мин

05 . Сравнение предметов. На сколько больше? На сколько меньше? 11 мин

06 . Расположение событий по времени 6 мин

07 . Части множества 7 мин

08 . Точки и линии 6 мин

09 . Сравнение предметов. Расположение предметов по размеру 10 мин

10 . Расположение множеств внутри, вне, между 6 мин

11 . Форма, величина, расположение предметов 9 мин

12 . Множество. Элемент множества 8 мин

13 . Сложение и вычитание 5 мин

14 . Вычитание и сложение чисел с переходом через десяток 5 мин

15 . Нумерационные случаи сложения и вычитания в пределах 10 4 мин

16 . Нумерация 8 мин

17 . Множества и действия с ними 7 мин

18 . Дециметр 7 мин

19 . Решение текстовых задач 7 мин

20 . Сравнение предметов 6 мин

21 . Сложение и вычитание чисел в пределах 10 4 мин

22 . Задачи с несколькими вопросами 8 мин

23 . Введение понятия «масса» 7 мин

24 . Введение понятия «литр» 4 мин

25 . Понятие числового отрезка 9 мин

26 . Сложение и вычитание отрезков 9 мин

27 . Решение примеров в несколько действий 4 мин

28 . Образование чисел второго десятка. Двузначные числа от 10 до 20 7 мин

29 . Переместительное свойство сложения 6 мин

30 . Задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц 5 мин

31 . Задачи на разностное сравнение 5 мин

32 . Введение понятия «сумма» 3 мин

33 . Замкнутые и незамкнутые линии 2 мин

34 . Сравнение чисел 6 мин

35 . Четырёхугольник. Обозначение четырёхугольника 4 мин