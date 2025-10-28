Search
Тема 1

01. Простые задачи на определение цены, количества, стоимости

5 мин

02. Метр

4 мин

03. Числовые выражения. Сравнение числовых выражений

5 мин

04. Миллиметр

7 мин

05. Сотня

8 мин

06. Письменная нумерация чисел от 11 до 100

7 мин

07. Однозначные и двузначные числа

4 мин

08. Десяток. Устная нумерация в пределах 100. Разрядный состав

5 мин

09. Свойства сложения

7 мин

10. Периметр многоугольника

4 мин

11. Составные задачи на определение цены, количества, стоимости. Продолжение решения задач

8 мин

12. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого

7 мин

13. Составные задачи на нахождение суммы двух произведений

7 мин

14. Составные задачи на разностное и кратное сравнение

10 мин

15. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого и разности

9 мин

16. Задачи на приведение к единице

7 мин

17. Задачи на кратное сравнение

7 мин

18. Составные задачи на нахождение суммы

4 мин

19. Таблица умножения на 3

8 мин

20. Задачи на уменьшение и увеличение числа в несколько раз

7 мин

21. Простые задачи на умножение

6 мин

22. Деление на 3

9 мин

23. Деление на 2

8 мин

24. Таблица умножения на 2

7 мин

25. Особые случаи умножения. Умножение на круглое число

6 мин

26. Связь между умножением и делением. Периметр квадрата

9 мин

27. Название компонентов и результата деления

6 мин

28. Деление на равные части

5 мин

29. Переместительный закон умножения

5 мин

30. Конкретный смысл деления по содержанию

4 мин

31. Названия компонентов умножения

5 мин

32. Периметр прямоугольника

7 мин

33. Составление выражений на умножение и нахождение их значений

7 мин

34. Решение задач

9 мин

35. Построение прямоугольника

5 мин

36. Прямой угол. Построение прямого угла

4 мин

37. Проверка сложения и вычитания

4 мин

38. Уравнение

4 мин

39. Буквенные выражения

5 мин

40. Решение текстовых задач

6 мин

41. Приёмы вычисления для случаев вида 36 - 2, 36 - 20

