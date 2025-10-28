06 . Письменная нумерация чисел от 11 до 100

13 . Составные задачи на нахождение суммы двух произведений

14 . Составные задачи на разностное и кратное сравнение

15 . Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого и разности

16 . Задачи на приведение к единице

20 . Задачи на уменьшение и увеличение числа в несколько раз

7 мин