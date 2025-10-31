Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 2 класс Тема 7. Составные задачи
Назад

Составные задачи

Тема 7

01. Составные задачи на нахождение суммы

4 мин

02. Задачи на кратное сравнение

7 мин

03. Задачи на приведение к единице

7 мин

04. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого и разности

9 мин

05. Составные задачи на разностное и кратное сравнение

10 мин

06. Составные задачи на нахождение суммы двух произведений

7 мин

07. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого

7 мин

08. Составные задачи на деление суммы на число и числа на сумму

7 мин

09. Простые задачи на определение цены, количества, стоимости

5 мин

10. Составные задачи на определение цены, количества, стоимости. Продолжение решения задач

8 мин

09. Простые задачи на определение цены, количества, стоимости

Тестирование