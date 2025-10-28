Уроки
01. Простые задачи на определение цены, количества, стоимости
5 мин
02. Метр
4 мин
03. Числовые выражения. Сравнение числовых выражений
5 мин
04. Миллиметр
7 мин
05. Сотня
8 мин
06. Письменная нумерация чисел от 11 до 100
7 мин
07. Однозначные и двузначные числа
4 мин
08. Десяток. Устная нумерация в пределах 100. Разрядный состав
5 мин
09. Свойства сложения
7 мин
10. Периметр многоугольника
4 мин
11. Составные задачи на определение цены, количества, стоимости. Продолжение решения задач
8 мин
12. Составные задачи на нахождение неизвестного слагаемого
7 мин
13. Составные задачи на нахождение суммы двух произведений
7 мин
14. Составные задачи на разностное и кратное сравнение
10 мин
15. Составные задачи на нахождение уменьшаемого, вычитаемого и разности
9 мин
16. Задачи на приведение к единице
7 мин
17. Задачи на кратное сравнение
7 мин
18. Составные задачи на нахождение суммы
4 мин
19. Таблица умножения на 3
8 мин
20. Задачи на уменьшение и увеличение числа в несколько раз
7 мин
21. Простые задачи на умножение
6 мин
22. Деление на 3
9 мин
23. Деление на 2
8 мин
24. Таблица умножения на 2
7 мин
25. Особые случаи умножения. Умножение на круглое число
6 мин
26. Связь между умножением и делением. Периметр квадрата
9 мин
27. Название компонентов и результата деления
6 мин
28. Деление на равные части
5 мин
29. Переместительный закон умножения
5 мин
30. Конкретный смысл деления по содержанию
4 мин
31. Названия компонентов умножения
5 мин
32. Периметр прямоугольника
7 мин
33. Составление выражений на умножение и нахождение их значений
7 мин
34. Решение задач
9 мин
35. Построение прямоугольника
5 мин
36. Прямой угол. Построение прямого угла
4 мин
37. Проверка сложения и вычитания
4 мин
38. Уравнение
4 мин
39. Буквенные выражения
5 мин
40. Решение текстовых задач
6 мин
41. Приёмы вычисления для случаев вида 36 - 2, 36 - 20