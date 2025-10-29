Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 4 класс Тема 1. Уроки
Назад

Уроки

Тема 1

01. Геометрические фигуры

9 мин

02. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение

8 мин

03. Единицы массы. Таблица единиц массы

7 мин

04. Единицы времени. 24-часовое исчисление времени суток

8 мин

05. Единицы длины. Единицы площади. Таблица единиц площади

11 мин

06. Среднее арифметическое

8 мин

07. Задачи на пропорциональное деление

7 мин

08. Свойства диагоналей квадрата

6 мин

09. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз

12 мин

10. Понятие скорости. Единицы скорости

8 мин

11. Решение уравнений. Нахождение неизвестного уменьшаемого

6 мин

12. Луч. Числовой луч

8 мин

13. Приемы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные

12 мин

14. Связи между скоростью, временем и расстоянием

10 мин

15. Решение уравнений вида х + 15 = 68 : 2

6 мин

16. Сложение и вычитание величин

8 мин

17. Деление многозначных чисел (в записи частного нули)

15 мин

18. Решение задач на увеличение (уменьшение) чисел, выраженных в косвенной форме

8 мин

19. Угол. Виды углов

7 мин

20. Выражение и его значение. Порядок выполнения действий

8 мин

21. Приемы устного деления трехзначных чисел на однозначные числа

8 мин

22. Письменное деление трехзначных чисел на однозначные числа

14 мин

23. Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть ноль

9 мин

24. Сравнение многозначных чисел

7 мин

25. Чтение многозначных чисел

11 мин

26. Свойства диагоналей прямоугольника

5 мин

27. Нумерация. Счёт предметов. Разряды

10 мин

28. Правила о порядке выполнения действий

7 мин

29. Арифметические действия

14 мин

30. Деление с остатком. Проверка деления умножением

10 мин

31. Письменное деление на трёхзначное число (в частном нули). Проверка деления

17 мин

32. Деление на трёхзначное число

7 мин

33. Умножение числа на сумму

9 мин

34. Письменное деление с остатком на двузначное число

6 мин

35. Деление на двузначное число (в записи частного нули)

10 мин

36. Письменное деление на двузначное число

9 мин

37. Письменное умножение на трёхзначное число

11 мин

38. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям

7 мин

39. Устные приёмы умножения вида 12 • 15 и 40 • 32

7 мин

40. Приём вычитания с заниманием единицы через несколько разрядов (вида 30007 – 648)

13. Приемы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные