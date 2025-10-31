Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 4 класс Тема 6. Операции с многозначными числами
Операции с многозначными числами

Тема 6

01. Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Перенос известного алгоритма на более сложный уровень

12 мин

02. Приём вычитания с заниманием единицы через несколько разрядов (вида 30007 – 648)

5 мин

03. Решение уравнений вида х + 15 = 68 : 2

6 мин

04. Решение уравнений. Нахождение неизвестного уменьшаемого

6 мин

05. Сложение и вычитание величин

8 мин

06. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа, выраженного в косвенной форме

8 мин

07. Письменные приёмы умножения многозначных чисел

6 мин

08. Умножение чисел, оканчивающихся нулями

4 мин

