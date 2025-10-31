Операции с многозначными числами
01. Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Перенос известного алгоритма на более сложный уровень
12 мин
02. Приём вычитания с заниманием единицы через несколько разрядов (вида 30007 – 648)
5 мин
03. Решение уравнений вида х + 15 = 68 : 2
6 мин
04. Решение уравнений. Нахождение неизвестного уменьшаемого
6 мин
05. Сложение и вычитание величин
8 мин
06. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа, выраженного в косвенной форме
8 мин
07. Письменные приёмы умножения многозначных чисел
6 мин
08. Умножение чисел, оканчивающихся нулями
4 мин