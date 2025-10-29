Уроки
01. Геометрические фигуры
9 мин
02. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение
8 мин
03. Единицы массы. Таблица единиц массы
7 мин
04. Единицы времени. 24-часовое исчисление времени суток
8 мин
05. Единицы длины. Единицы площади. Таблица единиц площади
11 мин
06. Среднее арифметическое
8 мин
07. Задачи на пропорциональное деление
7 мин
08. Свойства диагоналей квадрата
6 мин
09. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз
12 мин
10. Понятие скорости. Единицы скорости
8 мин
11. Решение уравнений. Нахождение неизвестного уменьшаемого
6 мин
12. Луч. Числовой луч
8 мин
13. Приемы письменного умножения трехзначных чисел на однозначные
12 мин
14. Связи между скоростью, временем и расстоянием
10 мин
15. Решение уравнений вида х + 15 = 68 : 2
6 мин
16. Сложение и вычитание величин
8 мин
17. Деление многозначных чисел (в записи частного нули)
15 мин
18. Решение задач на увеличение (уменьшение) чисел, выраженных в косвенной форме
8 мин
19. Угол. Виды углов
7 мин
20. Выражение и его значение. Порядок выполнения действий
8 мин
21. Приемы устного деления трехзначных чисел на однозначные числа
8 мин
22. Письменное деление трехзначных чисел на однозначные числа
14 мин
23. Деление трехзначного числа на однозначное, когда в записи частного есть ноль
9 мин
24. Сравнение многозначных чисел
7 мин
25. Чтение многозначных чисел
11 мин
26. Свойства диагоналей прямоугольника
5 мин
27. Нумерация. Счёт предметов. Разряды
10 мин
28. Правила о порядке выполнения действий
7 мин
29. Арифметические действия
14 мин
30. Деление с остатком. Проверка деления умножением
10 мин
31. Письменное деление на трёхзначное число (в частном нули). Проверка деления
17 мин
32. Деление на трёхзначное число
7 мин
33. Умножение числа на сумму
9 мин
34. Письменное деление с остатком на двузначное число
6 мин
35. Деление на двузначное число (в записи частного нули)
10 мин
36. Письменное деление на двузначное число
9 мин
37. Письменное умножение на трёхзначное число
11 мин
38. Решение задач на нахождение неизвестного по двум разностям
7 мин
39. Устные приёмы умножения вида 12 • 15 и 40 • 32
7 мин
40. Приём вычитания с заниманием единицы через несколько разрядов (вида 30007 – 648)