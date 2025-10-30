Уроки
01. Проценты (Слупко М.В.)
10 мин
02. Площадь. Единицы измерения
7 мин
03. Среднее арифметическое
16 мин
04. Формула площади прямоугольника (Слупко М.В.)
12 мин
05. Комбинаторика
20 мин
06. Сравнение натуральных чисел (Богданович Е. М.)
11 мин
07. Плоскость, прямая, луч, угол, треугольник
22 мин
08. Сложение и вычитание смешанных чисел (Слупко М.В.)
10 мин
09. Понятие числа (Побединский Д. М.)
10 мин
10. Круговые диаграммы
12 мин
11. Измерение углов. Транспортир
12 мин
12. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник
6 мин
13. Прямоугольный параллелепипед. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда
14 мин
14. Упрощение выражений
11 мин
15. Формулы
17 мин
16. Решение задач на проценты
17 мин
17. Умножение и деление десятичных дробей
19 мин
18. Умножение и деление на числа вида 10, 100, 0,1, 0,01
14 мин
19. Правильные и неправильные дроби
7 мин
20. Измерение величин, единицы измерения
14 мин
21. Математическая запись
16 мин
22. Отрезок. Единицы измерения длины
19 мин
23. Обыкновенные дроби
11 мин
24. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
7 мин
25. Точка и линия
8 мин
26. Окружность и круг (Колебошин С. В.)
15 мин
27. Деление. Деление с остатком
16 мин
28. Решение задач на тему «Умножение десятичных дробей»
16 мин
29. Умножение десятичных дробей
19 мин
30. Окружность и круг (Вольфсон Г. И.)
11 мин
31. Умножение натуральных чисел и его свойства
13 мин
32. Решение задач на тему "Деление десятичных дробей"
16 мин
33. Формула площади прямоугольника (Богданович Е. М.)
9 мин
34. Объём
7 мин
35. Как найти вычислительную ошибку?
15 мин
36. Сравнение натуральных чисел (Терентьева И. Г.)
8 мин
37. Позиционная система счисления
10 мин
38. Числовые и буквенные выражения
13 мин
39. Понятие числа (Вольфсон Г. И.)
11 мин
40. Измерительные приборы и шкалы