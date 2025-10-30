Уроки
01. Решение уравнений (Слупко М.В.)
11 мин
02. Длина окружности. Площадь круга (Слупко М.В.)
20 мин
03. Сложение и вычитание смешанных чисел
20 мин
04. Решение уравнений (Вольфсон Г.И.)
14 мин
05. Приведение дробей к общему знаменателю (Терентьева И.Г.)
10 мин
06. Наименьшее общее кратное (Вольфсон Г.И.)
23 мин
07. Сравнение чисел
9 мин
08. Вычитание
11 мин
09. Приведение подобных слагаемых (Слупко М.В.)
9 мин
10. Масштаб (Слупко М.В.)
10 мин
11. Пропорции (Слупко М.В.)
13 мин
12. Приведение дробей к общему знаменателю (Слупко М.В.)
21 мин
13. Отношения
14 мин
14. Умножение положительных и отрицательных чисел
5 мин
15. Сокращение дробей
18 мин
16. Делители и кратные
14 мин
17. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2
14 мин
18. Сложение чисел с разными знаками
14 мин
19. Графики
9 мин
20. Столбчатые диаграммы
11 мин
21. Координатная плоскость
14 мин
22. Коэффициент
8 мин
23. Основное свойство дроби (Слупко М.В.)
18 мин
24. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сравнение дробей
15 мин
25. Параллельные и перпендикулярные прямые
11 мин
26. Изменение площадей и объёмов
10 мин
27. Простые и составные числа
7 мин
28. Пропорции (Вольфсон Г.И.)
11 мин
29. Основное свойство дроби (Богданович Е.М.)
9 мин
30. Раскрытие скобок
20 мин
31. Приведение подобных слагаемых (Вольфсон Г.И.)
16 мин
32. Отрицательные числа (Вольфсон Г.И.)
11 мин
33. Разложение числа на множители
17 мин
34. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида
26 мин
35. Изменение величин
5 мин
36. Сложение отрицательных чисел
8 мин
37. Длина окружности. Площадь круга (Вольфсон Г.И.)
16 мин
38. Шар
19 мин
39. Прямая и обратная пропорциональные зависимости
29 мин
40. Умножение обыкновенных дробей