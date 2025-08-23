Уроки
01. Экологическое право
12 мин
02. Политические идеологии
23 мин
03. Политические реформы в России
18 мин
04. СМИ и политика
22 мин
05. Международная политика
25 мин
06. Политические конфликты в современном мире
17 мин
07. Познание как вид деятельности
20 мин
08. Деятельность
18 мин
09. Виды и формы познания
32 мин
10. Правосознание и правообеспечение
16 мин
11. Гражданский процесс
16 мин
12. Формы правления
22 мин
13. Политика
21 мин
14. Механизм государства
18 мин
15. Демократия
27 мин
16. Государство
26 мин
17. Выборы и референдум
24 мин
18. Власть
38 мин
19. Цивилизации Востока
24 мин
20. Уголовный процесс
26 мин
21. Уголовное право
14 мин
22. Трудовое право. Ч. 1
23 мин
23. Семейное право. Ч. 2
24. Семейное право. Ч. 1
20 мин
25. Авторское и наследственное право
19 мин
26. Гражданское право: сделки
15 мин
27. Гражданское право: объекты гражданского права
24 мин
28. Гражданское право: субъекты гражданского права
31 мин
29. Административное право
23 мин
30. Государственное право. Ч. 2
28 мин
31. Государственное право. Ч. 1
17 мин
32. Правоотношения
18 мин
33. Правовые нормы
24 мин
34. Право в системе социальных норм
27 мин
35. Человек, индивид, личность
17 мин
36. Глобальные проблемы современности. Ч. 2
19 мин
37. Глобальные проблемы современности. Ч. 1
18 мин
38. Российская цивилизация
23 мин
39. Формирование глобальной цивилизации. Ч.2
40. Формирование глобальной цивилизации. Ч.1
41. Европейская средневековая цивилизация
42. Античная цивилизация
43. Типология обществ: цивилизационный и позитивистский подходы
44. Типология обществ: формационный подход
45. Общественное развитие
46. Общество и природа
47. Происхождение человека и общества
48. Общество и общественные отношения