Обществознание, 10 класс Тема 3. Политическая жизнь общества
Политическая жизнь общества

Тема 3

01. Политика

21 мин

02. Власть

38 мин

03. Государство

26 мин

04. Формы правления

22 мин

05. Политический режим. Тоталитаризм и авторитаризм

21 мин

06. Демократия

27 мин

07. Механизм государства

18 мин

08. Формы государственного устройства

19 мин

09. Выборы и референдум

24 мин

10. Политические партии

31 мин

11. Политические идеологии

23 мин

12. Человек и политика

16 мин

13. Политическое лидерство

20 мин

14. СМИ и политика

22 мин

15. Международная политика

25 мин

16. Политические конфликты в современном мире

17 мин

17. Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика

18 мин

18. Политические реформы в России

18 мин

19. Правовые основы антитеррористической политики в Российской Федерации

14 мин

20. Угроза международного терроризма (полный урок)

15 мин

