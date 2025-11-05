Политическая жизнь общества
01. Политика
21 мин
02. Власть
38 мин
03. Государство
26 мин
04. Формы правления
22 мин
05. Политический режим. Тоталитаризм и авторитаризм
21 мин
06. Демократия
27 мин
07. Механизм государства
18 мин
08. Формы государственного устройства
19 мин
09. Выборы и референдум
24 мин
10. Политические партии
31 мин
11. Политические идеологии
23 мин
12. Человек и политика
16 мин
13. Политическое лидерство
20 мин
14. СМИ и политика
22 мин
15. Международная политика
25 мин
16. Политические конфликты в современном мире
17 мин
17. Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика
18 мин
18. Политические реформы в России
18 мин
19. Правовые основы антитеррористической политики в Российской Федерации
14 мин
20. Угроза международного терроризма (полный урок)
15 мин