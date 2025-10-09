Уроки
01. Ты в группе
13 мин
02. Ты и окружающие
10 мин
03. Межличностные отношения
21 мин
04. Какие бывают семьи
12 мин
05. На пути к жизненному успеху
15 мин
06. Будь смелым
11 мин
07. Доброта
13 мин
08. Государственные символы России
18 мин
09. Мы - многонациональный народ
13 мин
10. Человек и человечность
15 мин
11. Гражданин. Его права и обязанности
11 мин
12. Образование в жизни человека
15 мин
13. Патриотизм
5 мин
14. Наша Родина – Россия
10 мин
15. Труд и творчество
16 мин
16. Богатство
22 мин
17. Экономика — основа жизни
14 мин
18. Сверстники
11 мин
19. Свободное время
15 мин
20. Семья
26 мин
21. Конфликт и как из него выйти
8 мин
22. Как возникает межличностный конфликт
12 мин
23. Общение с людьми разных возрастов
10 мин
24. Общение
14 мин
25. Семейное хозяйство
10 мин
26. Человеческие чувства (продолжение)
23 мин
27. Человеческие чувства
23 мин
28. Человек и его деятельность
21 мин
29. Человек познает мир
14 мин
30. Самостоятельность - показатель взрослости
10 мин
31. Подросток: кто это?
9 мин
32. Человек – личность
18 мин
33. Загадка человека
19 мин