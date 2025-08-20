Уроки
01. Ты в группе
13 мин
02. Ты и окружающие
10 мин
03. Межличностные отношения
21 мин
04. На пути к жизненному успеху
15 мин
05. Будь смелым
11 мин
06. Доброта
13 мин
07. Человек и человечность
15 мин
08. Конфликт и как из него выйти
8 мин
09. Как возникает межличностный конфликт
12 мин
10. Общение с людьми разных возрастов
10 мин
11. Общение
14 мин
12. Человеческие чувства (продолжение)
23 мин
13. Человеческие чувства
23 мин
14. Человек и его деятельность
21 мин
15. Человек познает мир
14 мин
16. Человек – личность
18 мин