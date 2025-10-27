Уроки
01. Социальный конфликт (полный урок)
11 мин
02. Охрана природы
17 мин
03. Деньги
16 мин
04. Ты и твои товарищи. Зачем люди общаются
15 мин
05. Человек среди людей. Отношения между людьми
11 мин
06. Из чего состоит производство
14 мин
07. Природоохранное законодательство
12 мин
08. Воздействие человека на природу
10 мин
09. Экономика семьи
16 мин
10. Обмен. Торговля. Реклама
17 мин
11. Виды и формы бизнеса
16 мин
12. Экономика. Её основные участники
13 мин
13. Правоохранительные органы РФ. Суд, адвокатура, нотариат, ФСБ, ФСО, таможня и др.
16 мин
14. Правоохранительные органы РФ. Суд и прокуратура, МВД и др.
16 мин
15. Права гражданина
11 мин
16. Обязанности гражданина
7 мин
17. Квалификация. Оплата труда
16 мин
18. Защита отечества
22 мин
19. Для чего соблюдают законы
12 мин
20. Дисциплина
10 мин
21. Внешняя и внутренняя дисциплина
10 мин
22. Социальные нормы
19 мин