Уроки
01. Социальные права
15 мин
02. Форма государственного правления
21 мин
03. Гражданские правоотношения
28 мин
04. Права и защита жертв вооруженных конфликтов
29 мин
05. Правовое регулирование в сфере образования
13 мин
06. Виновность
21 мин
07. Виды договоров и гражданская дееспособность
22 мин
08. Юридические гарантии защиты прав человека
14 мин
09. Правонарушения
16 мин
10. Правоохранительные органы
23 мин
11. Юридическая ответственность
14 мин
12. Международные правовые документы
13 мин
13. Права и свободы человека
14 мин
14. Закон высшей юридической силы
15. Конституция
17 мин
16. Виды правонарушений
18 мин
17. Семейные правоотношения
16 мин
18. Трудовые правоотношения
19 мин
19. Статус гражданина и человека в РФ
16 мин
20. Конституционный строй
23 мин
21. Правовое государство
18 мин
22. Право и его роль в жизни общества
14 мин
23. Политические партии
23 мин
24. Политическая культура и ее типы
21 мин
25. Политическая жизнь
21 мин
26. Закон
16 мин
27. Разделение властей. Суд
20 мин
28. Разделение властей. Законодательная власть и исполнительная власть
16 мин
29. Политический режим (недемократический)
31 мин
30. Политический режим (демократический)
16 мин
31. Форма государственного устройства
17 мин
32. Признаки государства
12 мин
33. Теория происхождения государства
22 мин
34. Что такое политика
13 мин