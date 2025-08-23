04 . Права и защита жертв вооруженных конфликтов

05 . Правовое регулирование в сфере образования

07 . Виды договоров и гражданская дееспособность

13 . Права и свободы человека

19 . Статус гражданина и человека в РФ

22 . Право и его роль в жизни общества

14 мин