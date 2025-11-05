Search
Библиотека InternetUrok.ruОБЗР, 10 класс Тема 1. Уроки
01. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения

17 мин

02. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени

10 мин

03. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Бактериологическое оружие

14 мин

04. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Химическое оружие

16 мин

05. Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи

12 мин

06. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности

18 мин

07. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера

16 мин

08. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе

17 мин

