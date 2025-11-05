Уроки
01. Сохранение и укрепление здоровья — важная забота каждого человека и всего общества
14 мин
02. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения
17 мин
03. Средства индивидуальной защиты
15 мин
04. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени
10 мин
05. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Бактериологическое оружие
14 мин
06. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Химическое оружие
16 мин
07. Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи
12 мин
08. Уголовная ответственность несовершеннолетних
15 мин
09. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности
18 мин
10. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера
16 мин
11. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе
17 мин