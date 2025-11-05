Search
01. Сохранение и укрепление здоровья — важная забота каждого человека и всего общества

14 мин

02. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения

17 мин

03. Средства индивидуальной защиты

15 мин

04. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени

10 мин

05. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Бактериологическое оружие

14 мин

06. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Химическое оружие

16 мин

07. Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи

12 мин

08. Уголовная ответственность несовершеннолетних

15 мин

09. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности

18 мин

10. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера

16 мин

11. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе

17 мин

