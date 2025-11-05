Уроки
01. Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения
17 мин
02. Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени
10 мин
03. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Бактериологическое оружие
14 мин
04. Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Химическое оружие
16 мин
05. Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи
12 мин
06. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности
18 мин
07. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера
16 мин
08. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе
17 мин