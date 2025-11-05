01 . Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств поражения 17 мин

02 . Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени 10 мин

03 . Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Бактериологическое оружие 14 мин

04 . Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Химическое оружие 16 мин

05 . Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи 12 мин

06 . Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 18 мин

07 . Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 16 мин