Библиотека InternetUrok.ruОкружающий мир, 1 класс Тема 5. Животный мир
Животный мир

Тема 5

01. Многообразие животных. Домашние животные

15 мин

02. Млекопитающие

7 мин

03. Дикие животные. Безопасное поведение с животными

17 мин

04. Разнообразие млекопитающих

9 мин

05. Птицы. Существенные признаки птиц

15 мин

06. Места обитания птиц. Значение птиц в жизни человека

15 мин

07. Насекомые. Разнообразие насекомых. Удивительные насекомые

12 мин

08. Жуки и бабочки

14 мин

09. Коллективные насекомые. Пчёлы и муравьи

13 мин

10. Рыбы. Признаки рыб

10 мин

11. Места обитания рыб. Разнообразие рыб

19 мин

12. Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных

13 мин

13. Древние рептилии и амфибии. Динозавры

17 мин

14. Земноводные. Отличие земноводных от других животных

9 мин

