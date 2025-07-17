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Библиотека InternetUrok.ruОкружающий мир, 1 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Микроорганизмы - мельчайшие живые существа

10 мин

02. Ягодные растения. Разнообразие садовых и лесных ягод

7 мин

03. Осень в жизни растений

6 мин

04. Как человек познаёт окружающий мир

9 мин

05. Светофор. Дорожные знаки

7 мин

06. Удивительные растения мира

10 мин

07. Деревья, кустарники, травы

9 мин

08. Лиственные и хвойные деревья

9 мин

09. Ты - ученик

8 мин

10. Осенний урожай. Обобщающий урок

8 мин

11. Разнообразие растений

11 мин

12. Культурные растения поля. Зерновые культуры

8 мин

13. Правила сбора ягод. Ядовитые ягоды

6 мин

14. Правила поведения в школе

8 мин

15. Живая и неживая природа

9 мин

16. Жуки и бабочки

14 мин

17. Земноводные. Отличие земноводных от других животных

9 мин

18. Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных

13 мин

19. Рыбы. Признаки рыб

10 мин

20. Места обитания рыб. Правила поведения на водоемах

19 мин

21. Древние рептилии и амфибии. Динозавры

22. Коллективные насекомые. Пчёлы и муравьи

23. Места обитания птиц. Значение птиц в жизни человека

24. Разнообразие млекопитающих

25. Птицы. Существенные признаки птиц

26. Дикие животные. Безопасное поведение с животными

27. Млекопитающие

28. Многообразие животных. Домашние животные

29. Съедобные и несъедобные грибы

30. Другие виды грибов

31. Строение шляпочных грибов

32. Жизнь лесных зверей зимой

33. Снежные загадки

34. Как помочь птицам

35. Пришла зима

Тема 1

01. Микроорганизмы - мельчайшие живые существа