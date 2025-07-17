Уроки
01. Микроорганизмы - мельчайшие живые существа
10 мин
02. Ягодные растения. Разнообразие садовых и лесных ягод
7 мин
03. Осень в жизни растений
6 мин
04. Как человек познаёт окружающий мир
9 мин
05. Светофор. Дорожные знаки
7 мин
06. Удивительные растения мира
10 мин
07. Деревья, кустарники, травы
9 мин
08. Лиственные и хвойные деревья
9 мин
09. Ты - ученик
8 мин
10. Осенний урожай. Обобщающий урок
8 мин
11. Разнообразие растений
11 мин
12. Культурные растения поля. Зерновые культуры
8 мин
13. Правила сбора ягод. Ядовитые ягоды
6 мин
14. Правила поведения в школе
8 мин
15. Живая и неживая природа
9 мин
16. Жуки и бабочки
14 мин
17. Земноводные. Отличие земноводных от других животных
9 мин
18. Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных
13 мин
19. Рыбы. Признаки рыб
10 мин
20. Места обитания рыб. Правила поведения на водоемах
19 мин
21. Древние рептилии и амфибии. Динозавры
22. Коллективные насекомые. Пчёлы и муравьи
23. Места обитания птиц. Значение птиц в жизни человека
24. Разнообразие млекопитающих
25. Птицы. Существенные признаки птиц
26. Дикие животные. Безопасное поведение с животными
27. Млекопитающие
28. Многообразие животных. Домашние животные
29. Съедобные и несъедобные грибы
30. Другие виды грибов
31. Строение шляпочных грибов
32. Жизнь лесных зверей зимой
33. Снежные загадки
34. Как помочь птицам
35. Пришла зима