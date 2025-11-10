Животный мир
01. Многообразие животных. Домашние животные
15 мин
02. Млекопитающие
7 мин
03. Дикие животные. Безопасное поведение с животными
17 мин
04. Разнообразие млекопитающих
9 мин
05. Птицы. Существенные признаки птиц
15 мин
06. Места обитания птиц. Значение птиц в жизни человека
15 мин
07. Насекомые. Разнообразие насекомых. Удивительные насекомые
12 мин
08. Жуки и бабочки
14 мин
09. Коллективные насекомые. Пчёлы и муравьи
13 мин
10. Рыбы. Признаки рыб
10 мин
11. Места обитания рыб. Разнообразие рыб
19 мин
12. Пресмыкающиеся. Отличие пресмыкающихся от других животных
13 мин
13. Древние рептилии и амфибии. Динозавры
17 мин
14. Земноводные. Отличие земноводных от других животных
9 мин