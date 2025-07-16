Уроки
01. Явления природы
6 мин
02. Твой адрес в этом мире
7 мин
03. Кладовые Земли
7 мин
04. Воздух
7 мин
05. Звездное небо
6 мин
06. Что такое погода?
8 мин
07. Что нас окружает. Наше отношение к окружающему
7 мин
08. Государственная символика России
10 мин
09. Домашние опасности
11 мин
10. От кого зависит режим дня?
7 мин
11. Питание и здоровье
9 мин
12. Чистота - залог здоровья
7 мин
13. Как нужно купаться
6 мин
14. Лесные опасности
11 мин
15. Берегись автомобиля
16 мин
16. Расти здоровым
6 мин
17. Что умеет человек?
6 мин
18. Про тебя
5 мин
19. Комнатные растения
4 мин
20. Какой бывает транспорт
5 мин
21. Культура и образование