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Библиотека InternetUrok.ruОкружающий мир, 2 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Явления природы

6 мин

02. Твой адрес в этом мире

7 мин

03. Кладовые Земли

7 мин

04. Воздух

7 мин

05. Звездное небо

6 мин

06. Что такое погода?

8 мин

07. Что нас окружает. Наше отношение к окружающему

7 мин

08. Государственная символика России

10 мин

09. Домашние опасности

11 мин

10. От кого зависит режим дня?

7 мин

11. Питание и здоровье

9 мин

12. Чистота - залог здоровья

7 мин

13. Как нужно купаться

6 мин

14. Лесные опасности

11 мин

15. Берегись автомобиля

16 мин

16. Расти здоровым

6 мин

17. Что умеет человек?

6 мин

18. Про тебя

5 мин

19. Комнатные растения

4 мин

20. Какой бывает транспорт

5 мин

21. Культура и образование

Тема 1

04. Воздух