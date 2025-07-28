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Библиотека InternetUrok.ruОкружающий мир, 3 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Здоровый образ жизни

9 мин

02. Как образуется почва

10 мин

03. Туман и облака. Осадки

14 мин

04. Глобус - модель земного шара

10 мин

05. Круговорот воды в природе

9 мин

06. Свойства воды в жидком состоянии

11 мин

07. Материки и океаны на глобусе

14 мин

08. Географическая карта. Учимся читать карту

11 мин

09. Свойства воды в газообразном состоянии

8 мин

10. Тела, вещества, частицы

12 мин

11. Холмы и овраги

9 мин

12. Свойства воды в твёрдом состоянии

9 мин

13. Путешествие по Санкт-Петербургу

19 мин

14. Золотое кольцо России

15 мин

15. Реки и озера

18 мин

16. Рождение города Санкт-Петербурга

18 мин

17. Болото и его обитатели

16 мин

18. Пресный водоём и его обитатели

15 мин

19. Замечательное вещество вода

6 мин

20. Лес и его обитатели

11 мин

21. Свойства полезных ископаемых

22. Луг и его обитатели

23. Почва и её состав

24. Полезные ископаемые

25. Что такое минералы

26. Горные породы

27. Воздух - это смесь газов

28. Свойства воздуха

29. Ветер

Тема 1

02. Как образуется почва