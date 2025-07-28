Уроки
01. Здоровый образ жизни
9 мин
02. Как образуется почва
10 мин
03. Туман и облака. Осадки
14 мин
04. Глобус - модель земного шара
10 мин
05. Круговорот воды в природе
9 мин
06. Свойства воды в жидком состоянии
11 мин
07. Материки и океаны на глобусе
14 мин
08. Географическая карта. Учимся читать карту
11 мин
09. Свойства воды в газообразном состоянии
8 мин
10. Тела, вещества, частицы
12 мин
11. Холмы и овраги
9 мин
12. Свойства воды в твёрдом состоянии
9 мин
13. Путешествие по Санкт-Петербургу
19 мин
14. Золотое кольцо России
15 мин
15. Реки и озера
18 мин
16. Рождение города Санкт-Петербурга
18 мин
17. Болото и его обитатели
16 мин
18. Пресный водоём и его обитатели
15 мин
19. Замечательное вещество вода
6 мин
20. Лес и его обитатели
11 мин
21. Свойства полезных ископаемых
22. Луг и его обитатели
23. Почва и её состав
24. Полезные ископаемые
25. Что такое минералы
26. Горные породы
27. Воздух - это смесь газов
28. Свойства воздуха
29. Ветер