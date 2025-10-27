Уроки
01. Солнечная система
9 мин
02. Как возникла Земля
11 мин
03. Растения и животные разных материков
14 мин
04. Науки о природе
10 мин
05. Как развивалась жизнь на Земле
10 мин
06. Созвездия
10 мин
07. Галактика Млечный Путь
9 мин
08. Мир звезд
12 мин
09. Спутники планет
15 мин
10. Галактики
9 мин
11. Таинственные соседи Солнца
15 мин
12. Общее знакомство со звёздным небом
16 мин
13. Метеоры и метеориты
10 мин
14. Планеты-карлики
12 мин
15. Планеты-гиганты
9 мин
16. Биография звезды
13 мин
17. От Коперника до наших дней
12 мин
18. Как древние люди представляли себе Вселенную
8 мин
19. Науки о природе. Методы изучения природы
9 мин