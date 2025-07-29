Уроки
01. Сокровища Земли под охраной человечества
12 мин
02. Пустыни
6 мин
03. Степи России
9 мин
04. У Черного моря
8 мин
05. Звездное небо - великая книга природы
8 мин
06. Мир глазами астронома
6 мин
07. Пояса Земли
8 мин
08. Леса России
12 мин
09. Тундра
8 мин
10. Зона арктических пустынь
9 мин
11. Равнины и горы России
10 мин
12. Международная Красная книга
6 мин
13. Планеты Солнечной системы
12 мин
14. Мир глазами географа
7 мин
15. Моря, озера и реки России
12 мин
16. Дети - герои ВОВ
13 мин
17. Имя нашей страны - Россия, или Российская Федерация. Границы России
16 мин
18. Нервная система человека
11 мин
19. Язык. Вкус
5 мин
20. Дыхательная система человека
14 мин
21. Память о войне 1812 года
22. Система кровообращения
23. Пищеварительная система
24. «Взгляд» на глаз
25. Ухо не только орган слуха. Ухо – орган равновесия
26. Самый большой орган чувств
27. Как человек двигается?
28. Путешествие в мир клетки
29. Полезные ископаемые твоего края
30. Заповедные места твоего края
31. Народные промыслы твоего края
32. Охрана природы