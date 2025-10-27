Search
Библиотека InternetUrok.ruОкружающий мир, 4 класс Тема 8. Уроки
Назад

Уроки

Тема 8

01. Солнечная система

9 мин

02. Как возникла Земля

11 мин

03. Растения и животные разных материков

14 мин

04. Науки о природе

10 мин

05. Как развивалась жизнь на Земле

10 мин

06. Созвездия

10 мин

07. Галактика Млечный Путь

9 мин

08. Мир звезд

12 мин

09. Спутники планет

15 мин

10. Галактики

9 мин

11. Таинственные соседи Солнца

15 мин

12. Общее знакомство со звёздным небом

16 мин

13. Метеоры и метеориты

10 мин

14. Планеты-карлики

12 мин

15. Планеты-гиганты

9 мин

16. Биография звезды

13 мин

17. От Коперника до наших дней

12 мин

18. Как древние люди представляли себе Вселенную

8 мин

19. Науки о природе. Методы изучения природы

9 мин

09. Спутники планет