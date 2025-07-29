Search
Библиотека InternetUrok.ruОРКСЭ, 4 класс Тема 1. Уроки
Назад

Уроки

Тема 1

01. Семья. Семейные традиции. Сердце матери

11 мин

02. Гордость и гордыня. Терпение и труд

10 мин

03. Чему учил Иисус Христос

8 мин

04. Правила твоей жизни

16 мин

05. Дружба и порядочность. Честность и искренность

15 мин

06. Обычаи и обряды русского народа. Праздники народов России

13 мин

07. Введение в православную традицию

11 мин

08. Иисус Христос – Богочеловек

8 мин

09. Этика и этикет. Вежливость. Добро и зло

15 мин

10. Церковь — корабль спасения

11 мин

11. Для чего построена и как устроена мечеть

9 мин

12. Десять заповедей

15 мин

13. Чудесное путешествие пророка Мухаммада и дальнейшая судьба ислама

6 мин

14. Таинства православной церкви

11 мин

15. Православные святые

12 мин

16. Коран и Сунна

4 мин

17. Пророк Мухаммад

7 мин

18. Общие принципы исламской этики

10 мин

19. Обязанности мусульман

6 мин

20. Ислам – мировая религия

7 мин

Тема 1

20. Ислам – мировая религия