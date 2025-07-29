Уроки
01. Семья. Семейные традиции. Сердце матери
11 мин
02. Гордость и гордыня. Терпение и труд
10 мин
03. Чему учил Иисус Христос
8 мин
04. Правила твоей жизни
16 мин
05. Дружба и порядочность. Честность и искренность
15 мин
06. Обычаи и обряды русского народа. Праздники народов России
13 мин
07. Введение в православную традицию
11 мин
08. Иисус Христос – Богочеловек
8 мин
09. Этика и этикет. Вежливость. Добро и зло
15 мин
10. Церковь — корабль спасения
11 мин
11. Для чего построена и как устроена мечеть
9 мин
12. Десять заповедей
15 мин
13. Чудесное путешествие пророка Мухаммада и дальнейшая судьба ислама
6 мин
14. Таинства православной церкви
11 мин
15. Православные святые
12 мин
16. Коран и Сунна
4 мин
17. Пророк Мухаммад
7 мин
18. Общие принципы исламской этики
10 мин
19. Обязанности мусульман
6 мин
20. Ислам – мировая религия
7 мин