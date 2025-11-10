Уроки
01. Век информации
34 мин
02. Легенды и мифы о России
35 мин
03. Как пишут законы
32 мин
04. Образ будущего
29 мин
05. Искусственный интеллект и человек
53 мин
06. Эмоциональный интеллект
28 мин
07. Твой вклад в общее дело
34 мин
08. Журналистика. Военная журналистика
53 мин
09. Логистика
43 мин
10. Студенчество
37 мин
11. Гостеприимная Россия
33 мин
12. БРИКС
17 мин
13. День русского языка
28 мин
14. Санкт-Петербург
18 мин
15. День Победы
32 мин
16. Труд крут
19 мин
17. Школьные олимпиады
35 мин
18. День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
30 мин
19. День космонавтики
32 мин
20. Всемирный день здоровья
30 мин
21. Международный день театра
21 мин
22. Воссоединение Крыма с Россией
15 мин
23. С. В. Михалков
10 мин
24. 8 марта
19 мин
25. Как найти своё место в обществе
26 мин
26. День защитника Отечества
15 мин
27. День российской науки
34 мин
28. Д. И. Менделеев
16 мин
29. Атомная энергетика
32 мин
30. Блокада Ленинграда
18 мин
31. Что человеку нужно для счастья
29 мин
32. Традиционные ценности
36 мин
33. Технологический суверенитет
34 мин
34. Движение первых
20 мин
35. Новый Год и Рождество
12 мин
36. День Героев Отечества
15 мин
37. Государственные символы России
19 мин
38. День матери
28 мин
39. Октябрьская революция
26 мин
40. День народного единства
19 мин
41. День защиты животных
32 мин
42. День учителя
32 мин
43. День отца
32 мин
44. День музыки
32 мин
45. Цифровая безопасность и гигиена
32 мин
46. Родина, история культуры
27 мин
47. Россия - страна возможностей
30 мин
48. Праздник 1 сентября
22 мин