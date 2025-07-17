01 . Собственные имена: имена, отчества, фамилии, клички 10 мин

02 . Буквы Г и г, звуки [г], [г’] 8 мин

03 . Буквы К, к, звуки [к] и [к’] 8 мин

04 . Буквы З, з, звуки [з] и [з’] 9 мин

05 . Буква Б, звук [б] 8 мин

06 . Буква Л, звук [л] 8 мин

07 . Буква Ы, звук [ы] 7 мин

08 . Буква Ч, звук [ч'] 6 мин

09 . Буква М, звук м 9 мин

10 . Звук и буква Р, р 19 мин

11 . Слоги 11 мин

12 . Слова – названия предметов и явлений 13 мин

13 . Разделительные знаки Ь и Ъ 10 мин

14 . Сочетания букв ЖИ–ШИ 10 мин

15 . Ударение в слове. Знакомство с орфоэпическим словарём 15 мин

16 . Алфавит. Использование алфавита 13 мин

17 . Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами 10 мин

18 . Перенос слов 7 мин

19 . От предложения к тексту. Что такое текст. Красная строка 12 мин

20 . Слово и его значение. Знакомство с толковым словарём 10 мин

21 . Собственные имена: названия стран, городов, рек, улиц

22 . Сочетания букв ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ

23 . Речь в жизни человека. Речь устная и письменная

24 . Слова с несколькими значениями. Многозначные слова в толковом словаре

25 . Звуки [д], [д'] буквы Д, д

26 . Звуки [т], [т'] буквы Т, т

27 . Буквы «е» и «ё» и звуки, которые они обозначают

28 . Буква Ю и звуки, которые она обозначает

29 . Звук и буква Н, н

30 . Звук и буква И, и

31 . Звук и буква А, а

32 . Буквы Я, я. Звуки буквы я

33 . Звук [й'], буква Й

34 . Звуки [с], [с'] буквы С, с

35 . Звук и буква Э, э

36 . Звук и буква О, о

37 . Звук и буква У, у

38 . Слова близкие и противоположные по значению

39 . Слова – названия признаков предметов

40 . Предложение. Интонация. Логическое ударение

41 . Звонкие и глухие согласные звуки

42 . Слова - названия действий предметов

43 . Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с орфографическим словарём