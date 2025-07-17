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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 1 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Собственные имена: имена, отчества, фамилии, клички

10 мин

02. Буквы Г и г, звуки [г], [г’]

8 мин

03. Буквы К, к, звуки [к] и [к’]

8 мин

04. Буквы З, з, звуки [з] и [з’]

9 мин

05. Буква Б, звук [б]

8 мин

06. Буква Л, звук [л]

8 мин

07. Буква Ы, звук [ы]

7 мин

08. Буква Ч, звук [ч']

6 мин

09. Буква М, звук м

9 мин

10. Звук и буква Р, р

19 мин

11. Слоги

11 мин

12. Слова – названия предметов и явлений

13 мин

13. Разделительные знаки Ь и Ъ

10 мин

14. Сочетания букв ЖИ–ШИ

10 мин

15. Ударение в слове. Знакомство с орфоэпическим словарём

15 мин

16. Алфавит. Использование алфавита

13 мин

17. Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами

10 мин

18. Перенос слов

7 мин

19. От предложения к тексту. Что такое текст. Красная строка

12 мин

20. Слово и его значение. Знакомство с толковым словарём

10 мин

21. Собственные имена: названия стран, городов, рек, улиц

22. Сочетания букв ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ

23. Речь в жизни человека. Речь устная и письменная

24. Слова с несколькими значениями. Многозначные слова в толковом словаре

25. Звуки [д], [д'] буквы Д, д

26. Звуки [т], [т'] буквы Т, т

27. Буквы «е» и «ё» и звуки, которые они обозначают

28. Буква Ю и звуки, которые она обозначает

29. Звук и буква Н, н

30. Звук и буква И, и

31. Звук и буква А, а

32. Буквы Я, я. Звуки буквы я

33. Звук [й'], буква Й

34. Звуки [с], [с'] буквы С, с

35. Звук и буква Э, э

36. Звук и буква О, о

37. Звук и буква У, у

38. Слова близкие и противоположные по значению

39. Слова – названия признаков предметов

40. Предложение. Интонация. Логическое ударение

41. Звонкие и глухие согласные звуки

42. Слова - названия действий предметов

43. Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с орфографическим словарём

44. Язык - к знанию ключ

Тема 1

14. Сочетания букв ЖИ–ШИ