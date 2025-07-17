Уроки
01. Собственные имена: имена, отчества, фамилии, клички
10 мин
02. Буквы Г и г, звуки [г], [г’]
8 мин
03. Буквы К, к, звуки [к] и [к’]
8 мин
04. Буквы З, з, звуки [з] и [з’]
9 мин
05. Буква Б, звук [б]
8 мин
06. Буква Л, звук [л]
8 мин
07. Буква Ы, звук [ы]
7 мин
08. Буква Ч, звук [ч']
6 мин
09. Буква М, звук м
9 мин
10. Звук и буква Р, р
19 мин
11. Слоги
11 мин
12. Слова – названия предметов и явлений
13 мин
13. Разделительные знаки Ь и Ъ
10 мин
14. Сочетания букв ЖИ–ШИ
10 мин
15. Ударение в слове. Знакомство с орфоэпическим словарём
15 мин
16. Алфавит. Использование алфавита
13 мин
17. Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами
10 мин
18. Перенос слов
7 мин
19. От предложения к тексту. Что такое текст. Красная строка
12 мин
20. Слово и его значение. Знакомство с толковым словарём
10 мин
21. Собственные имена: названия стран, городов, рек, улиц
22. Сочетания букв ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ
23. Речь в жизни человека. Речь устная и письменная
24. Слова с несколькими значениями. Многозначные слова в толковом словаре
25. Звуки [д], [д'] буквы Д, д
26. Звуки [т], [т'] буквы Т, т
27. Буквы «е» и «ё» и звуки, которые они обозначают
28. Буква Ю и звуки, которые она обозначает
29. Звук и буква Н, н
30. Звук и буква И, и
31. Звук и буква А, а
32. Буквы Я, я. Звуки буквы я
33. Звук [й'], буква Й
34. Звуки [с], [с'] буквы С, с
35. Звук и буква Э, э
36. Звук и буква О, о
37. Звук и буква У, у
38. Слова близкие и противоположные по значению
39. Слова – названия признаков предметов
40. Предложение. Интонация. Логическое ударение
41. Звонкие и глухие согласные звуки
42. Слова - названия действий предметов
43. Ударные и безударные гласные звуки. Знакомство с орфографическим словарём
44. Язык - к знанию ключ