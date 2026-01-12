Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 10 класс Тема 5. Морфология
Назад

Морфология

Тема 5

01. Морфология и культура речи. Развитие языка. Язык и речь

26 мин

02. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имён существительных. Нормативное образование и употребление форм имён с

24 мин

03. Имя прилагательное как часть речи. Правописание и образование имён прилагательных

18 мин

04. Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных

17 мин

05. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. Нормативное образование и употребление местоимений

18 мин

06. Глагол как часть речи. Правописание гласных в личных окончаниях и суффиксах глаголов

18 мин

07. Причастие и деепричастие как глагольные формы. Гласные в суффиксах причастий. Н и НН в причастиях

22 мин

08. Наречие как часть речи и слова категории состояния. Слитное и раздельное правописание наречий. Правописание суффиксов наречий

21 мин

09. Предлог как служебная часть речи. Разграничений производных предлогов и слов других частей речи. Правописание предлогов

21 мин

10. Союзы и союзные слова. Правописание и употребление союзов

23 мин

11. Частицы. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Особенности употребления частиц в речи

18 мин

12. Междометие как особый разряд слов

15 мин

06. Глагол как часть речи. Правописание гласных в личных окончаниях и суффиксах глаголов