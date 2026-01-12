Морфология
01. Морфология и культура речи. Развитие языка. Язык и речь
26 мин
02. Имя существительное как часть речи. Правописание падежных окончаний имён существительных. Нормативное образование и употребление форм имён с
24 мин
03. Имя прилагательное как часть речи. Правописание и образование имён прилагательных
18 мин
04. Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных
17 мин
05. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. Нормативное образование и употребление местоимений
18 мин
06. Глагол как часть речи. Правописание гласных в личных окончаниях и суффиксах глаголов
18 мин
07. Причастие и деепричастие как глагольные формы. Гласные в суффиксах причастий. Н и НН в причастиях
22 мин
08. Наречие как часть речи и слова категории состояния. Слитное и раздельное правописание наречий. Правописание суффиксов наречий
21 мин
09. Предлог как служебная часть речи. Разграничений производных предлогов и слов других частей речи. Правописание предлогов
21 мин
10. Союзы и союзные слова. Правописание и употребление союзов
23 мин
11. Частицы. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Особенности употребления частиц в речи
18 мин
12. Междометие как особый разряд слов
15 мин