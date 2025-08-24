01 . Орфограммы в корнях, суффиксах, приставках и окончаниях 24 мин

02 . Разделы языкознания 29 мин

03 . Слитное и раздельное написание НЕ и НИ 21 мин

04 . Стилистика. Художественный и публицистический стили 21 мин

05 . Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях, существительных и наречиях 13 мин

06 . Междометие как особый разряд слов 15 мин

07 . Союзы и союзные слова. Правописание и употребление союзов 23 мин

08 . Из истории русского языкознания 30 мин

09 . Частицы. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Особенности употребления частиц в речи 18 мин

10 . Этимология слов и правописание. Употребление прописных букв 31 мин

11 . Морфология и культура речи. Развитие языка. Язык и речь 26 мин

12 . Причастие и деепричастие как глагольные формы. Гласные в суффиксах причастий. Н и НН в причастиях 22 мин

13 . Основные понятия морфемики 19 мин

14 . Правила переноса слов. Правописание приставок. Ъ и Ь на письме. Слитное и раздельное написание. Дефис в словах 16 мин

15 . Стилистика. Научный стиль. Официально-деловой стиль 26 мин

16 . Сложносокращённые слова. Правописание сложных слов. Правописание суффиксов различных частей речи 28 мин

17 . Звуки и буквы. Правописание звонких и глухих согласных. Чередование звуков 15 мин

18 . Словообразование и формообразование 14 мин

19 . Текст. Средства связи 20 мин

20 . Принципы русской орфографии. Безударные гласные в корне. Гласные после шипящих и Ц 17 мин

21 . Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление 18 мин

22 . Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление 13 мин

23 . Происхождение лексики современного русского языка 25 мин