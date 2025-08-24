Search
Русский язык, 10 класс Тема 1. Уроки
Тема 1

01. Орфограммы в корнях, суффиксах, приставках и окончаниях

24 мин

02. Разделы языкознания

29 мин

03. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ

21 мин

04. Стилистика. Художественный и публицистический стили

21 мин

05. Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях, существительных и наречиях

13 мин

06. Междометие как особый разряд слов

15 мин

07. Союзы и союзные слова. Правописание и употребление союзов

23 мин

08. Из истории русского языкознания

30 мин

09. Частицы. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Особенности употребления частиц в речи

18 мин

10. Этимология слов и правописание. Употребление прописных букв

31 мин

11. Морфология и культура речи. Развитие языка. Язык и речь

26 мин

12. Причастие и деепричастие как глагольные формы. Гласные в суффиксах причастий. Н и НН в причастиях

22 мин

13. Основные понятия морфемики

19 мин

14. Правила переноса слов. Правописание приставок. Ъ и Ь на письме. Слитное и раздельное написание. Дефис в словах

16 мин

15. Стилистика. Научный стиль. Официально-деловой стиль

26 мин

16. Сложносокращённые слова. Правописание сложных слов. Правописание суффиксов различных частей речи

28 мин

17. Звуки и буквы. Правописание звонких и глухих согласных. Чередование звуков

15 мин

18. Словообразование и формообразование

14 мин

19. Текст. Средства связи

20 мин

20. Принципы русской орфографии. Безударные гласные в корне. Гласные после шипящих и Ц

17 мин

21. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление

18 мин

22. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление

13 мин

23. Происхождение лексики современного русского языка

25 мин

24. Изобразительно-выразительные средства русского языка

16 мин

