Уроки
01. Орфограммы в корнях, суффиксах, приставках и окончаниях
24 мин
02. Разделы языкознания
29 мин
03. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ
21 мин
04. Стилистика. Художественный и публицистический стили
21 мин
05. Правописание Н и НН в прилагательных, причастиях, существительных и наречиях
13 мин
06. Междометие как особый разряд слов
15 мин
07. Союзы и союзные слова. Правописание и употребление союзов
23 мин
08. Из истории русского языкознания
30 мин
09. Частицы. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Особенности употребления частиц в речи
18 мин
10. Этимология слов и правописание. Употребление прописных букв
31 мин
11. Морфология и культура речи. Развитие языка. Язык и речь
26 мин
12. Причастие и деепричастие как глагольные формы. Гласные в суффиксах причастий. Н и НН в причастиях
22 мин
13. Основные понятия морфемики
19 мин
14. Правила переноса слов. Правописание приставок. Ъ и Ь на письме. Слитное и раздельное написание. Дефис в словах
16 мин
15. Стилистика. Научный стиль. Официально-деловой стиль
26 мин
16. Сложносокращённые слова. Правописание сложных слов. Правописание суффиксов различных частей речи
28 мин
17. Звуки и буквы. Правописание звонких и глухих согласных. Чередование звуков
15 мин
18. Словообразование и формообразование
14 мин
19. Текст. Средства связи
20 мин
20. Принципы русской орфографии. Безударные гласные в корне. Гласные после шипящих и Ц
17 мин
21. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление
18 мин
22. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление
13 мин
23. Происхождение лексики современного русского языка
25 мин
24. Изобразительно-выразительные средства русского языка
16 мин