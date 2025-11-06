Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 11 класс Тема 4. Осложнённое предложение
Осложнённое предложение

Тема 4

01. Знаки препинания между однородными членами

9 мин

02. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах

11 мин

03. Однородные и неоднородные определения и приложения

8 мин

04. Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения

7 мин

05. Обособленные приложения

10 мин

06. Обособленные обстоятельства, способы их выражения

9 мин

07. Обособленные дополнения

6 мин

08. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения

6 мин

09. Знаки препинания в предложениях со словами или конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения

11 мин

10. Междометия. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительных словах

8 мин

