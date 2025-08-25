01 . Повторение. Морфология и орфография. Правописание личных окончаний глагола и суффиксов глаголов и причастий 15 мин

02 . Обособленные обстоятельства, способы их выражения 9 мин

03 . Понятие о сложном предложении. Сложносочинённые предложения 17 мин

04 . Основные понятия синтаксиса. Основные принципы русской пунктуации. Понятие об авторской пунктуации 10 мин

05 . Сложные предложения с разными видами связи. Тип подчинения в многочленном СПП. Знаки препинания на стыке союзов 23 мин

06 . Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными 25 мин

07 . Бессоюзные сложные предложения (БСП). Знаки препинания в БСП 17 мин

08 . Лексические, морфологические и синтаксические нормы 14 мин

09 . Обособленные приложения 10 мин

10 . Сложноподчинённые предложения. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях (СПП) с одним придаточным 19 мин

11 . Работа над сочинением ЕГЭ. Трудные случаи, стратегии избегания ошибок. Практика 28 мин

12 . Повторение. Морфология и орфография. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н- и -НН-) 13 мин

13 . Текст, его смысловая цельность. Основные типы сочинений 16 мин

14 . Междометия. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительных словах 8 мин

15 . Знаки препинания в предложениях со словами или конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 11 мин

16 . Повторение. Морфология и орфография. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 18 мин

17 . Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения 7 мин

18 . Распространённые и нераспространённые, полные и неполные предложения. Некоторые случаи постановки тире 14 мин

19 . Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах 13 мин

20 . Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной 15 мин

21 . Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания 17 мин

22 . Повторение. Морфология и орфография. Повторение темы «Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей речи» 28 мин

23 . Систематизация знаний по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение темы «Проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне с 16 мин

24 . Повторение. Морфология и орфография. Повторение темы «Правописание Н и НН в словах различных частей речи» 11 мин

25 . Понятие о предложении. Классификация предложений 13 мин

26 . Однородные и неоднородные определения и приложения 8 мин

27 . Запятая и её отсутствие перед союзом КАК (в простом и сложном предложении). Знаки препинания при сравнительном обороте 16 мин

28 . Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 6 мин

29 . Обособленные дополнения 6 мин

30 . Знаки препинания между однородными членами 9 мин

31 . Типы текста. Стили речи 20 мин

32 . Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым (полный урок) 10 мин

33 . Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах 11 мин